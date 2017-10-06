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Симона Халеп разгромила Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Пекине

Халеп разгромила Касаткину в четвертьфинале
Eurosport

Вчера в 10:28Обновлено Вчера в 10:30

Румынка взяла реванш за поражение в Ухане.

Симона Халеп пробилась в полуфинал турнира в Пекине, разгромив Дарью Касаткину – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Халеп выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных и взяла 2 подачи соперницы.

Счет личных встреч стал 3-1 в пользу Халеп.

  • Теннисистки встречались 10 дней назад на турнире в Ухане, и тогда со счетом 6:2, 6:1 победила Касаткина.
  • В полуфинале турнира в Пекине Халеп сыграет с победителем матча между Сораной Кырстя и Еленой Остапенко.
  • Халеп занимает второе место в рейтинге WTA, Касаткина – 29-я.

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