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Симона Халеп разгромила Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Пекине
Румынка взяла реванш за поражение в Ухане.
Симона Халеп пробилась в полуфинал турнира в Пекине, разгромив Дарью Касаткину – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Халеп выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных и взяла 2 подачи соперницы.
Счет личных встреч стал 3-1 в пользу Халеп.
- Теннисистки встречались 10 дней назад на турнире в Ухане, и тогда со счетом 6:2, 6:1 победила Касаткина.
- В полуфинале турнира в Пекине Халеп сыграет с победителем матча между Сораной Кырстя и Еленой Остапенко.
- Халеп занимает второе место в рейтинге WTA, Касаткина – 29-я.
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