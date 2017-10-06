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Каролин Гарсия победила Элину Свитолину в трехчасовом триллере на турнире в Пекине

Гарсия победила Свитолину в трехчасовом триллере
Eurosport

19 ч. назад

Француженка выиграла четвертьфинальный матч со счетом 6:7(5), 7:5, 7:6(6).

Матч продолжался 3 часа 22 минуты. На тай-брейке третьего сета украинка не использовала матчбол, а при счете 6-7 упустила собственную подачу.

Свитолина 2 раза подала навылет, реализовала 9 брейк-пойнтов из 21 и допустила 4 двойные ошибки. Гарсия ответила 7 эйсами и 10 брейками при 3 двойных.

Каролин сравняла счет в личном противостоянии – 1-1.

  • За выход в финал Гарсия поспорит с Петрой Квитовой.
  • В другом полуфинале сойдутся Елена Остапенко и Симона Халеп.

Сетка турнира в Пекине.

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