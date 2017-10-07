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Румынская теннисистка Симона Халеп впервые в карьере возглавит рейтинг WTA

Халеп впервые в карьере возглавит рейтинг WTA
Eurosport

4 ч. назад

Румынка вышла в финал турнира в Пекине и станет первой ракеткой мира в понедельник.

В полуфинале Халеп обыграла Елену Остапенко – 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут. На счету Симоны 5 эйсов, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

По итогам турнира Симона Халеп возглавит рейтинг WTA, потеснив с первой строчки Гарбинье Мугурусу.

  • В финале турнира в Пекине Халеп сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой и Каролин Гарсия.
  • Румынка никогда не возглавляла рейтинг WTA.
  • Ранее в этом сезоне Халеп проиграла Остапенко в финале «Ролан Гаррос».

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