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Во второй раз в истории в WTA сменятся пятеро первых ракеток мира за сезон

Во второй раз в истории в WTA сменятся пятеро первых ракеток мира за сезон
Eurosport

19 ч. назад

А впереди еще Итоговый турнир, где на кону будут 1500 очков.

7 октября Симона Халеп обыграла Елену Остапенко в полуфинале турнира в Пекине и гарантировала себе звание первой ракетки мира. Румынка станет пятой теннисисткой на вершине в 2017 году.

Ранее рейтинг возглавляли Анжелик Кербер, Серена Уильямс, Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса. Двое последних, как и Халеп, стали первыми ракетками мира впервые.

  • Прежде в WTA-туре лишь однажды по ходу сезона сменились пять лидеров рейтинга. В 2008 году первыми ракетками мира побывали Жюстин Энен, Мария Шарапова, Ана Иванович, Елена Янкович и Серена Уильямс.
  • Халеп – 25-я первая ракетка мира в истории и первая румынка на вершине рейтинга WTA.

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