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Симона Халеп: «Мария Шарапова – единственная участница тура, с которой я никогда не разговаривала»
Еще одна теннисистка пожаловалась на некоммуникабельность Марии Юрьевны.
Симона Халеп, обеспечившая себе первое место в мировом рейтинге, рассказала о взаимоотношениях с Марией Шараповой.
«У меня никогда не было комплекса Шараповой. Мне просто не по душе ее манера игры.
Мария – единственная участница тура, с которой я никогда не разговаривала. Впрочем, она вообще ни с кем не общается», – сообщила Халеп в интервью румынскому каналу TVR.
- На турнире в Пекине Халеп впервые обыграла Марию Шарапову после 0-7 в личках, а затем с четвертой попытки стала первой ракеткой мира.
- В финале China Open Симона сыграет с Каролин Гарсия.
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