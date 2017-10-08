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Симона Халеп: «Мария Шарапова – единственная участница тура, с которой я никогда не разговаривала»

Халеп: «Шарапова – единственная участница тура, с которой я никогда не разговаривала»
GoTennis.ru

5 ч. назад

Еще одна теннисистка пожаловалась на некоммуникабельность Марии Юрьевны.

Симона Халеп, обеспечившая себе первое место в мировом рейтинге, рассказала о взаимоотношениях с Марией Шараповой.

«У меня никогда не было комплекса Шараповой. Мне просто не по душе ее манера игры.

Мария – единственная участница тура, с которой я никогда не разговаривала. Впрочем, она вообще ни с кем не общается», – сообщила Халеп в интервью румынскому каналу TVR.

  • На турнире в Пекине Халеп впервые обыграла Марию Шарапову после 0-7 в личках, а затем с четвертой попытки стала первой ракеткой мира.
  • В финале China Open Симона сыграет с Каролин Гарсия.

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