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Симона Халеп уступила Каролин Гарсии в Пекине и проиграла четвертый финал подряд

Халеп уступила Гарсии и проиграла четвертый финал подряд
Eurosport

49 мин. назад

Будущая первая ракетка мира потерпела поражение со счетом 4:6, 6:7(3).

За 1 час 52 минуты Халеп 1 раз подала навылет, реализовала 1 брейк-пойнт и допустила 2 двойные ошибки. Гарсия ответила 3 эйсами и 2 брейками при 1 двойной.

Француженка впервые обыграла румынку после двух поражений в личных встречах – 1-2.

  • Гарсия завоевала второй титул в сезоне и пятый – в карьере. Победа принесла ей 1,272 млн долларов и 1000 рейтинговых очков.
  • Халеп после майской победы в Мадриде проиграла четвертый финал подряд.
  • Со следующей недели Гарсия поднимется с 15-го на девятое место, а Халеп возглавит мировой рейтинг.

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