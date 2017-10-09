Симона Халеп возглавила рейтинг, Мария Шарапова – уже 86-я

Симона Халеп возглавила рейтинг WTA, сместив благодаря выходу в финал турнира в Пекине Гарбинье Мугурусу. Победительница соревнований Каролин Гарсия впервые вошла в топ-10.

Мария Шарапова, уступившая Халеп в третьем круге, вернулась в топ-100 и расположилась на 86-й строчке.

Рейтинг WTA, версия от 9 октября:

1 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6175 очков,

2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135,

3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5605,

4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5465,

5 (5). Винус Уильямс (США) – 4642,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4640,

7 (8). Елена Остапенко (Латвия) – 4510,

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4005,

9 (15). Каролин Гарсия (Франция) – 3860,

10 (7). Джоанна Конта (Великобритания) – 3795,

19 (20). Елена Веснина (Россия) – 2300…

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2245…

29 (34). Дарья Касаткина (Россия) – 1745…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) – 1605…

47 (51). Леся Цуренко (Украина) – 1125…

54 (47). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1085…

62 (60). Зарина Диас (Казахстан) – 937…

69 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) – 893…

72 (72). Екатерина Александрова (Россия) – 830…

79 (78). Евгения Родина (Россия) – 752…

81 (80). Катерина Козлова (Украина) – 748…

86 (104). Мария Шарапова (Россия) – 725…

88 (87). Катерина Бондаренко (Украина) – 703…

97 (97). Александра Саснович (Белоруссия) – 648…

201 (200). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 270.

У мужчин в топ-10 вернулся Давид Гоффен, выигравший турнир в Токио.

Рейтинг ATP, версия от 9 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9875 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505,

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 6290,

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4400,

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4155,

6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4125,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3925,

8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3540,

9 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3455,

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055…

35 (39). Андрей Рублев (Россия) – 1247…

40 (42). Карен Хачанов (Россия) – 1125…

41 (44). Александр Долгополов (Украина) – 1116…

64 (64). Даниил Медведев (Россия) – 814…

74 (89). Евгений Донской (Россия) – 707...

82 (82). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 633…

97 (87). Андрей Кузнецов (Россия) – 566...

100 (100). Александр Бублик (Казахстан) – 555.

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