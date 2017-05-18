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Мария Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Бирмингеме и сыграет там 2 года подряд

Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Бирмингеме и сыграет там 2 года подряд
Р-Спорт

1 час назад

Некоторые организаторы знают кого приглашать.

Теннисистка из России получила специальное приглашение от организаторов английского турнира. Шарапова выступит в Бирмингеме впервые за семь лет и начнет турнир в основной сетке. Россиянка выразила намерение приехать в Бирмингем в следующем году. «Мы получили от Шараповой подтверждение на участие в нашем турнире на ближайшие два года. Взамен за это мы дали ей уайлд-кард в основную сетку на турнир этого года. Нельзя сказать, что это решение было простым, и мы понимаем, что не все будут согласны с ним, но Мария уже отбыла наказание в полной мере и сейчас возвращается к высокому уровню игры», – заявил исполнительный директор Ассоциации лаун-тенниса Майкл Доуни.

  • Шарапова в конце апреля провела первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
  • Организаторы «Ролан Гаррос» и Уимблдона отказались предоставить теннисистке из России уайлд-кард.
  • Мария занимает 211-е место в рейтинге WTA.
  • Турнир в Бирмингеме пройдет с 17 по 25 июня.

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