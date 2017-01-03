03.01.17
Завершено
6
6
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Не ранее
4:00
1
4
А. МухаммадАзия Мухаммад
WTA Брисбен • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролина Плишкова - Азия Мухаммад
WTA Брисбен - 3 января 2017

Это Теннис, и это Брисбен! Следите за матчем Каролина Плишкова – Азия Мухаммад на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролина Плишкова и Азия Мухаммад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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