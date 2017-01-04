Светлана Кузнецова догнала Марию Шарапову по победам за карьеру

В матче второго круга Кузнецова одержала победу над 16-летней австралийкой Дестани Айавой со счетом 6:4, 6:3. Эта победа стала для российской теннисистки 601-й в карьере. Кузнецова догнала Марию Шарапову по этому показателю. Обе теннисистки выступают в туре с 2001 года.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Кузнецова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Мария Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление мельдония, которая продлится до 26 апреля.

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