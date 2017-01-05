AFP
Светлана Кузнецова проиграла Гарбинье Мугурусе
Испанка сразила еще одну российскую теннисистку на турнире в Брисбене.
Матч, прошедший в четверг, завершился победой Мугурусы со счетом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
- В полуфинале турнира Мугуруса сыграет с француженкой Ализе Корне.
- В 1/8 финала турнира в Брисбене Мугуруса обыграла Дарью Касаткину.
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