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Полин Пармантье - Катерина Козлова

WTA Будапешт - 20 февраля 2017

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Полин Пармантье – Катерина Козлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 20 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Полин Пармантье и Катерина Козлова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.