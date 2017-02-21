21.02.17
Д. КовиничДанка Ковинич
Не ранее
18:30
Ф. СтолларФанни Столлар
WTA Будапешт • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Данка Ковинич - Фанни Столлар
WTA Будапешт - 21 февраля 2017

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Данка Ковинич – Фанни Столлар на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 21 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Данка Ковинич и Фанни Столлар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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