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Данка Ковинич - Фанни Столлар

WTA Будапешт - 21 февраля 2017

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Данка Ковинич – Фанни Столлар на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 21 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Данка Ковинич и Фанни Столлар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.