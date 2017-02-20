20.02.17
С. СоррибесСара Соррибес
Не ранее
20:00
СВ. СьехСу-Вэй Сьех
WTA Будапешт • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Сара Соррибес - Су-Вэй Сьех
WTA Будапешт - 20 февраля 2017

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Сара Соррибес – Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 20 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Сара Соррибес и Су-Вэй Сьех, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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