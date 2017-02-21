Eurosport

Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Будапеште

Блинкова пробилась во второй круг турнира в Будапеште
Eurosport

23 мин. назад

Евгения Родина с задачей не справилась.

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла соперницу из Великобритании Наоми Броади (3:6, 6:4, 6:3) и вышла второй круг соревнованиq WTA в Будапеште. Броади не помогли 16 эйсов и 2 брейка. Блинкова допустила 5 двойных, дважды подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

Другая девушка из России Евгения Родина не справилась с немкой Тамарой Корпач и покинула турнир (3:6, 3:6).

Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча Тимеа Бабош (Венгрия) – Ипек Сойлу (Турция).

  • Блинкова занимает 148-е место в рейтинге WTA.
  • Родина расположилась на 82-й строчке.

Сетка турнира в Будапеште, где Блинкова сыграет во втором круге

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