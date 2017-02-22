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Ирина Хромачева вышла во второй круг турнира в Будапеште

Хромачева вышла во второй круг турнира в Будапеште
GoTennis.ru

22 мин. назад

Дениса Аллертова из Чехии уступила россиянке в трех партиях.

21-летняя российская теннисистка, занимающая 92-е место в рейтинге WTA, победила со счетом 6:7(6), 6:4, 6:4.

Первая официальная встреча соперниц длилась 2 часа 12 минут. За это время Ирина сделала 12 эйсов, 6 брейков и 12 двойных ошибок. Дениса 6 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта и 5 раз ошиблась на подаче.

Во втором круге соревнований в столице Венгрии Хромачева сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер, которая сломила сопротивление болгарки Изабеллы Шиниковой.

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Источник: GoTennis.ru

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