Ирина Хромачева вышла во второй круг турнира в Будапеште

21-летняя российская теннисистка, занимающая 92-е место в рейтинге WTA, победила со счетом 6:7(6), 6:4, 6:4.

Первая официальная встреча соперниц длилась 2 часа 12 минут. За это время Ирина сделала 12 эйсов, 6 брейков и 12 двойных ошибок. Дениса 6 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта и 5 раз ошиблась на подаче.

Во втором круге соревнований в столице Венгрии Хромачева сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер, которая сломила сопротивление болгарки Изабеллы Шиниковой.

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Источник: GoTennis.ru