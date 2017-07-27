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Мария Шарапова и Виктория Азаренко получили уайлд-кард в Цинциннати

Шарапова и Азаренко получили уайлд-кард в Цинциннати
Eurosport

24 ч. назад

Вот как надо заботиться о популярности турнира.

Организаторы турнира серии Premier 5 в Цинциннати назвали обладательниц уайлд-кард. Приглашения на соревнования получили экс-первые ракетки мира Мария Шарапова и Виктория Азаренко, компанию которым составили Слоан Стивенс и Маркета Вондрушова.

  • Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 20 августа.
  • Шарапова сыграла в финале турнира в Цинциннати в 2010 году, а в следующем сезоне выиграла соревнования.
  • Азаренко победила в Цинциннати в 2013 году, обыграв в финале Серену Уильямс.

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