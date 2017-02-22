AFP
Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в третьем раунде турнира в Дохе
В сетке одиночных соревнований не осталось российских теннисисток.
Макарова в среду в матче третьего круга уступила американке Лорен Дэвис со счетом 6:4, 1:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 56 минут.
Веснина уступила хорватке Ане Конюх со счетом 6:3, 4:6, 6:7(4). На корте соперницы провели 2 часа 32 минуты.
- В парном разряде Макарова и Веснина получили второй номер посева и вышли в 1/4 финала.
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