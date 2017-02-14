14.02.17
Е. ЯнковичЕлена Янкович
Не ранее
14:00
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
WTA Доха • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Елена Янкович - Анастасия Павлюченкова
WTA Доха - 14 февраля 2017

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Елена Янкович – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 14 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Елена Янкович и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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