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Елена Янкович - Анастасия Павлюченкова

WTA Доха - 14 февраля 2017

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Елена Янкович – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 14 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Елена Янкович и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.