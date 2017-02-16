AFP
Дарья Касаткина победила Анжелик Кербер и вышла в третий круг турнира в Дохе
Российская теннисистка выиграла у первой ракетки мира второй раз в 2017 году.
Матч завершился со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу Касаткиной. Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты.
- Касаткина и Кербер встречались между собой три раза. На турнире в Монреале в 2016 году немка взяла верх, а российская теннисистка победила в Сиднее в начале 2017 года.
- Касаткина в четвертьфинале сыграет с пуэрториканкой Моникой Пюиг.
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