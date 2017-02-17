Моника Пюиг вышла в полуфинал турнира в Дохе, победив Дарью Касаткину

Матч 1/4 финала соревнований завершился спустя 2 часа 42 минуты победой Пюиг со счетом 4:6, 7:5, 6:4. Касаткина сделала по 3 эйса и двойные, 5 раз взяла подачу соперницы и выиграла 99 очков.

У пуэрториканки по 1 подаче на вылет и двойной ошибке, 6 брейков и 105 баллов.

В полуфинале Моника сыграет с Каролин Возняцки.

Сетка турнира в Дохе