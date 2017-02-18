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Каролина Плишкова обыграла Каролин Возняцки и завоевала восьмой титул в карьере
Чешка выиграла финал турнира в Дохе со счетом 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Плишкова провела 4 подачи навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Возняцки ответила 2 эйсами и 1 брейком. Обе Каролины обошлись без двойных ошибок.
- Плишкова впервые обыграла датскую тезку после трех поражений.
- 24-летняя чешка завоевала восьмой титул в карьере и второй в сезоне.
- В январе Плишкова выиграла турнир в Брисбене.
- Победа принесла чешской спортсменке 470 очков в зачет мирового рейтинга, где Каролина занимала на этой неделе третью строчку.
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