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Чагла Бююкакчай - Виктория Голубиц

WTA Дубай - 19 февраля 2017

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Чагла Бююкакчай – Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Чагла Бююкакчай и Виктория Голубиц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.