Онлайн

Ирина Бегу - Анастасия Севастова

WTA Дубай - 19 февраля 2017

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Ирина Бегу – Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ирина Бегу и Анастасия Севастова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.