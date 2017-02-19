Элина Свитолина: «Моя главная цель – стать первой ракеткой мира»

«Моя главная цель – стать первой ракеткой мира. Поэтому я стремлюсь побеждать на турнирах, завоевать больше титулов. В этом году я уже завоевала один. Я усердно готовилась к сезону, и задача предстоит тяжелая, но я предвкушаю новые испытания.

Я не ставлю перед собой временных рамок. Передо мной стоит эта цель, как большая картинка, и я постараюсь каждый день играть на максимуме на каждой тренировке, на каждом турнире. Посмотрим, что из этого получится», – цитирует Свитолину Tennis World USA.

На счету Свитолиной 5 титулов в WTA-туре. 5 февраля украинка победила на Taiwan Open.

22-летняя Элина занимает 13-е место в рейтинге.

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