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Екатерина Макарова выбила пятую ракетку мира в первом круге в Дубае, Елена Веснина тоже выиграла

Макарова выбила пятую ракетку мира в первом круге, Веснина тоже выиграла
Eurosport

3 мин. назад

Доминика Цибулкова и Мисаки Дои уезжают из ОАЭ.

В первом раунде Макарова нанесла в трех партиях поражение третьей сеяной турнира – 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 10 минут Екатерина выполнила 12 эйсов, 6 раз допустила двойную и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Цибулкова имела 15 возможностей взять подачу российской теннисистки, но сделала это только трижды. Макарова в третьем сете выиграла шесть геймов подряд.

Елена Веснина за 1 час 18 минут обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 7:5.

Елена во втором круге сыграет с победителем матча Саманта Стосур – Ана Конюх. Соперницей Макаровой станет кто-то из пары Лорен Дэвис – Кристина Плишкова.

  • Елене Веснина занимает 16-е место в рейтинге WTA (2 455 очков).
  • Екатерина Макарова расположилась на 37-й строчке (1 377).

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