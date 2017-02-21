Екатерина Макарова выбила пятую ракетку мира в первом круге в Дубае, Елена Веснина тоже выиграла

В первом раунде Макарова нанесла в трех партиях поражение третьей сеяной турнира – 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 10 минут Екатерина выполнила 12 эйсов, 6 раз допустила двойную и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Цибулкова имела 15 возможностей взять подачу российской теннисистки, но сделала это только трижды. Макарова в третьем сете выиграла шесть геймов подряд.

Елена Веснина за 1 час 18 минут обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 7:5.

Елена во втором круге сыграет с победителем матча Саманта Стосур – Ана Конюх. Соперницей Макаровой станет кто-то из пары Лорен Дэвис – Кристина Плишкова.

Елене Веснина занимает 16-е место в рейтинге WTA (2 455 очков).

Екатерина Макарова расположилась на 37-й строчке (1 377).

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