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Екатерина Макарова выбила пятую ракетку мира в первом круге в Дубае, Елена Веснина тоже выиграла
Доминика Цибулкова и Мисаки Дои уезжают из ОАЭ.
В первом раунде Макарова нанесла в трех партиях поражение третьей сеяной турнира – 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 10 минут Екатерина выполнила 12 эйсов, 6 раз допустила двойную и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
Цибулкова имела 15 возможностей взять подачу российской теннисистки, но сделала это только трижды. Макарова в третьем сете выиграла шесть геймов подряд.
Елена Веснина за 1 час 18 минут обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 7:5.
Елена во втором круге сыграет с победителем матча Саманта Стосур – Ана Конюх. Соперницей Макаровой станет кто-то из пары Лорен Дэвис – Кристина Плишкова.
- Елене Веснина занимает 16-е место в рейтинге WTA (2 455 очков).
- Екатерина Макарова расположилась на 37-й строчке (1 377).
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