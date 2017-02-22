AFP

Екатерина Макарова: «Русские – самый сильный народ в мире»

Макарова: «Русские – самый сильный народ в мире»
Eurosport

1 час назад

Патриотическая нотка в исполнении пятой ракетки России.

Теннисистка, обыгравшая в первом круге турнира в Дубаи Доминику Цибулкову, поделилась мнением о скандалах вокруг российского спорта. «Я считаю, что спортом это не ограничивается. Мне кажется, что это политический вопрос – все против нас. Может быть, мы и делаем какие-то нехорошие вещи, но спортсмены, которые не принимают допинг, не должны пропускать Олимпиаду – как наши легкоатлеты и другие спортсмены.

Теперь еще проблемы у наших лыжников и биатлонистов. Но с русскими всегда что-то происходит. Мы всегда боремся, и мне кажется, что мы самый сильный народ в мире, потому что мы... Не знаю. Нам всегда приходится выживать, и поэтому мы очень крепкие», – заявила Макарова в послематчевом интервью.

  • Макарова обыграла Цибулкову в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:2.
  • Во втором круге российская теннисистка сыграет с британкой Лорен Дэвис.

Сетка турнира в Дубае на Eurosport.ru

Полный рейтинг женского тура

Подробности всех турниров WTA

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф
1 090 просмотров14 ч
Запоздалый дубль Гецлафа и жареные «утки», которыми пообедали «койоты»
 139 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться