Екатерина Макарова: «Русские – самый сильный народ в мире»

Теннисистка, обыгравшая в первом круге турнира в Дубаи Доминику Цибулкову, поделилась мнением о скандалах вокруг российского спорта. «Я считаю, что спортом это не ограничивается. Мне кажется, что это политический вопрос – все против нас. Может быть, мы и делаем какие-то нехорошие вещи, но спортсмены, которые не принимают допинг, не должны пропускать Олимпиаду – как наши легкоатлеты и другие спортсмены.

Теперь еще проблемы у наших лыжников и биатлонистов. Но с русскими всегда что-то происходит. Мы всегда боремся, и мне кажется, что мы самый сильный народ в мире, потому что мы... Не знаю. Нам всегда приходится выживать, и поэтому мы очень крепкие», – заявила Макарова в послематчевом интервью.

Макарова обыграла Цибулкову в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:2.

Во втором круге российская теннисистка сыграет с британкой Лорен Дэвис.

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