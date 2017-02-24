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Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в финал турнира в Дубае

Веснина и Макарова вышли в финал турнира в Дубае
Eurosport

10 мин. назад

В полуфинале олимпийские чемпионки Рио-2016 обыграли Барбору Стрыкову и Саню Мирзу со счетом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Веснина и Макарова реализовали 4 брейк-пойнта, провели 1 подачу навылет и допустили 6 двойных ошибок. Соперницы ответили двумя брейками и пятью двойными.

  • В финале Макарова и Веснина сыграют с победительницами пары Чжань Хаоцин/Ярослава Шведова – Андреа Главачкова/ Пэн Шуай.
  • Предстоящий финал станет 20-м для Екатерины и Елены за время совместных выступлений.

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