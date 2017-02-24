AFP
Элина Свитолина обыграла Анжелик Кербер и вышла во второй финал за месяц
Украинка взяла верх в полуфинальной игре турнира в Дубае – 6:3, 7:6(3).
Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Свитолина сделала 5 эйсов, реализовала 7 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные ошибки. Кербер ответила пятью брейками при восьми двойных и ни разу не подала навылет.
- Счет в личном противостоянии немки и украинки стал равным – 5-5.
- В финале Свитолина сразится с Каролин Возняцки.
- В начале февраля Элина выиграла турнир в Тайбэе.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте