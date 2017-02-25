Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли девятый совместный титул

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Веснина и Макарова провели две подачи навылет, реализовали пять брейк-пойнтов и допустили одну двойную ошибку. Главачкова и Шуай Пен ответили четырьмя брейками при пяти двойных и не сделали ни одного эйса.

Счет в личном противостоянии пар стал равным – 1-1.

Веснина и Макарова завоевали девятый титул в совместной карьере. На их счету две победы на турнирах «Большого шлема» и золото Олимпиады-2016 в Рио.

Елена и Екатерина заработали 139 тысяч долларов призовых и 900 очков в зачет мирового рейтинга.

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