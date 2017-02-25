AFP

Элина Свитолина обыграла Каролин Возняцки и завоевала второй титул за месяц

Свитолина обыграла Возняцки и завоевала второй титул за месяц
Eurosport

7 мин. назад

Украинка одержала победу в финале турнира в Дубае со счетом 6:4, 6:2 и обеспечила себе место в топ-10 рейтинга.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Свитолина провела одну подачу навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Возняцки ответила одним эйсом, одним брейком при четырех двойных.

  • Украинка выиграла обе встречи против датчанки – 2-0.
  • Свитолина завоевала второй титул в феврале и шестой – в карьере.
  • Победа принесла Элине 900 очков в зачет мирового рейтинга и 487,2 тысячи долларов. На следующей неделе 22-летняя теннисистка впервые войдет в топ-10.

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