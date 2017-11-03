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Алисия Росольска / Анна Смит - Jiang Xinyu / Tang Qianhui

WTA Элита трофей Женские - 3 ноября 2017

Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем – на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 3 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.