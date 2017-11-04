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Лян Чэнь / Ян Чжаоcюань - Хан Хан / Duan Yingying

WTA Элита трофей Женские - 4 ноября 2017

Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Лян Чэнь / Ян Чжаоcюань – Хан Хан / Duan Yingying на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 4 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Лян Чэнь / Ян Чжаоcюань и Хан Хан / Duan Yingying, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.