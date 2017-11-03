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Кристина Младенович - Юлия Гёргес

WTA Элита трофей - 3 ноября 2017

Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Кристина Младенович – Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 3 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кристина Младенович и Юлия Гёргес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.