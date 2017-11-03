Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Кристина Младенович - Юлия Гёргес
WTA Элита трофей - 3 ноября 2017
Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Кристина Младенович – Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 3 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кристина Младенович и Юлия Гёргес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет