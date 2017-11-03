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Елена Веснина - Шуай Пен

WTA Элита трофей - 3 ноября 2017

Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Елена Веснина – Шуай Пен на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 3 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Елена Веснина и Шуай Пен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.