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Юлия Гёргес - Анастасия Севастова

WTA Элита трофей - 4 ноября 2017

Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Юлия Гёргес – Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 4 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Юлия Гёргес и Анастасия Севастова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.