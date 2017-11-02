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Анжелик Кербер - Эшли Барти

WTA Элита трофей - 2 ноября 2017

Это Теннис, и это Hengqin Life WTA Elite Trophy! Следите за матчем Анжелик Кербер – Эшли Барти на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 2 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Анжелик Кербер и Эшли Барти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.