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Юлия Гёргес выиграла малый Итоговый турнир

Гёргес выиграла малый Итоговый турнир
Eurosport

38 мин. назад

Немка завершила сезон на мажорной ноте.

Юлия Гёргес выиграла заключительный турнир сезона WTA Элита Трофи. В финале соревнований немка одолела американку Коко Вандевеге – 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Гёргес выполнила 2 эйса, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и ни разу не ошиблась при подаче. Вандевеге 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. Гёргес вырвалась вперед в личном противостоянии – 3-2.

  • Для Гёргес победа на малом Итоговом турнире стала второй в году после триумфа на Кубке Кремля.
  • Юлия завершит сезон на самой высокой для себя 14-й строчке рейтинга, Вандевеге – на десятой.

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