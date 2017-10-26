26.10.17
М.Хингис / ЮЯ.ЧаньМартина Хингис / Юн-Янь Чань
Не ранее
8:30
К.Пешке / АЛ.ГренефельдКвета Пешке / Анна-Лена Гренефельд
Итоговый турнир WTA пары • 1/4 финала
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Перед матчем

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Мартина Хингис / Юн-Янь Чань - Квета Пешке / Анна-Лена Гренефельд
Итоговый турнир WTA пары - 26 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Мартина Хингис / Юн-Янь Чань – Квета Пешке / Анна-Лена Гренефельд на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:30 26 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мартина Хингис / Юн-Янь Чань и Квета Пешке / Анна-Лена Гренефельд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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