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Мартина Хингис / Юн-Янь Чань - Квета Пешке / Анна-Лена Гренефельд

Итоговый турнир WTA пары - 26 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Мартина Хингис / Юн-Янь Чань – Квета Пешке / Анна-Лена Гренефельд на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:30 26 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Мартина Хингис / Юн-Янь Чань и Квета Пешке / Анна-Лена Гренефельд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.