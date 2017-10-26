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Андреа Главачкова / Тимеа Бабош - Пепа Мартинес / Андреа Клепач

Итоговый турнир WTA пары - 26 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Андреа Главачкова / Тимеа Бабош – Пепа Мартинес / Андреа Клепач на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:30 26 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Андреа Главачкова / Тимеа Бабош и Пепа Мартинес / Андреа Клепач, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.