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Мартина Хингис / Юн-Янь Чань - Андреа Главачкова / Тимеа Бабош

Итоговый турнир WTA пары - 28 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Мартина Хингис / Юн-Янь Чань – Андреа Главачкова / Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:30 28 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Мартина Хингис / Юн-Янь Чань и Андреа Главачкова / Тимеа Бабош, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.