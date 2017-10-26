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Мартина Хингис завершит карьеру после Итогового турнира
Великая швейцарка покидает спорт в третий раз.
Мартина Хингис объявила, что парный Итоговый турнир в Сингапуре станет для нее последним в карьере.
На Итоговом турнире Мартина выступает под первым номером в тандеме с Юньянь Чань.
- На счету Хингис 25 титулов победительницы «Большого шлема».
- Мартина 5 раз побеждала на мэйджорах в одиночном разряде, 13 раз – в парном, 7 раз – в миксте.
- 37-летняя швейцарка завершает карьеру в третий раз: теннисистка уходила, но возвращалась в 2002-м и 2007-м.
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