Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Итогового турнира

В четвертьфинале Веснина и Макарова за 1 час 1 минуту переиграли Габриэлу Дабровски и Сюйи Фань – 6:1, 6:1. Россиянки не выполнили ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов. Соперницы 3 раза подали навылет, допустили 3 двойные и упустили единственный брейк-пойнт.

Макарова и Веснина сравняли счет в личном противостоянии с соперницами – 1-1.

В полуфинале россиянки сыграют с Кики Бертенс и Юханной Ларссон.

Макарова и Веснина занимают четвертое место в парном рейтинге WTA.

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