24.10.17
Г. МугурусаГарбинье Мугуруса
Не ранее
16:30
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Итоговый турнир WTA • Круговой раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Гарбинье Мугуруса - Каролина Плишкова
Итоговый турнир WTA - 24 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Гарбинье Мугуруса – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 24 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Гарбинье Мугуруса и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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