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Гарбинье Мугуруса - Елена Остапенко

Итоговый турнир WTA - 22 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Гарбинье Мугуруса – Елена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 22 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Гарбинье Мугуруса и Елена Остапенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.