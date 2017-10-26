26.10.17
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Не ранее
11:00
Е. ОстапенкоЕлена Остапенко
Итоговый турнир WTA • Круговой раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролина Плишкова - Елена Остапенко
Итоговый турнир WTA - 26 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Каролина Плишкова – Елена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 26 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролина Плишкова и Елена Остапенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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