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Симона Халеп - Элина Свитолина

Итоговый турнир WTA - 27 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Симона Халеп – Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 27 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Симона Халеп и Элина Свитолина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.