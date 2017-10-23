Онлайн

Элина Свитолина - Каролин Возняцки

Итоговый турнир WTA - 23 октября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Элина Свитолина – Каролин Возняцки на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 23 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Элина Свитолина и Каролин Возняцки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.