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Каролин Гарсия квалифицировалась на Итоговый турнир

Гарсия квалифицировалась на Итоговый турнир
Eurosport

1 час назад

Француженка стала последней участницей соревнования в Сингапуре.

Каролин Гарсия стала восьмой и последней участницей Итогового турнира года WTA. В борьбе за последнюю путевку француженка опередила британку Джоанну Конту.

Гарсия набрала 3795 очков в гонке WTA и опережала Конту на 185 баллов. Джоанна планировала выступить на Кубке Кремля, победа на котором отправляла бы ее на Итоговый турнир, но британка снялась с соревнований в Москве из-за травмы ноги.

  • Каролин Гарсия впервые сыграет на Итоговом турнире.
  • После побед в Ухане и Пекине француженка забралась на высочайшее для себя девятое место в рейтинге WTA.
  • Итоговый турнир пройдет в Сингапуре с 22 по 29 октября.
  • Помимо Гарсии в турнире сыграют Халеп, Мугуруса, Возняцки, Плишкова, Свитолина, Уильямс-старшая и Остапенко.

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