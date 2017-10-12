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2 теннисистки, дольше всех возглавлявшие рейтинг в сезоне-2017, не попали на Итоговый турнир

2 теннисистки, дольше всех возглавлявшие рейтинг в сезоне-2017, не попали на Итоговый турнир
Eurosport

37 мин. назад

Анжелик Кербер и Серена Уильямс посмотрят теннис по телеку.

Сезон-2017 выдался одним из самых странных в истории женского тенниса, что отразилось на составе участниц Итогового турнира.

В Сингапур не приедут две теннисистки, дольше всех удерживавшие лидерство в мировом рейтинге: Анжелик Кербер (18 недель) и Серена Уильямс (10).

Вдобавок Итоговый турнир не досчитается чемпионки Australian Open (Серена), обеих финалисток US Open (Слован Стивенс и Мэдисон Киз), победительниц двух турниров Premier Mandatory – Индиан Уэллс (Елена Веснина) и Майами (Джоанна Конта).

Не выступят в Сингапуре и три его последние чемпионки: помимо Серены (2014) это Агнешка Радваньская (2015) и Доминика Цибулкова (2016). Впервые за долгое время на Итоговом турнире не будет ни одной теннисистки из России.

  • Сезон-2017 стал вторым в истории, в течение которого сменились пять первых ракеток. Трое из них возглавили рейтинг впервые – Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса и Симона Халеп.
  • 12 октября определилась последняя участница Итогового турнира – Каролин Гарсия.
  • Итоговый турнир пройдет 22-29 октября.

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